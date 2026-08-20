Más de mil vacantes disponibles en Feria de Empleo de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Más de mil 500 vacantes estarán disponibles el próximo miércoles 26 de agosto durante la Feria de Empleo de la Región Sureste, que se realizará en Saltillo con el propósito de facilitar el acceso al mercado laboral formal.

Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, informó que una jornada similar se llevará a cabo la próxima semana en Torreón, donde también se ofrecerán poco más de mil oportunidades laborales.

Explicó que las ferias forman parte de las actividades del Mes de la Juventud, por lo que inicialmente fueron diseñadas para atender principalmente a jóvenes; sin embargo, la convocatoria se amplió para incluir a personas de todas las edades que buscan empleo. "Yo creo que son para jóvenes de todas las edades que estén buscando trabajo", señaló.

La funcionaria indicó que la oferta laboral tampoco estará limitada a un solo sector de la población, pues se contempla la participación de mujeres, personas con discapacidad y otros grupos considerados vulnerables. El objetivo, dijo, es ampliar las oportunidades para quienes buscan incorporarse o reincorporarse al empleo formal y generar un contacto directo con las empresas que requieren personal.

Zogbi Castro destacó que estos encuentros permiten acercar a los buscadores de empleo con los empleadores y ampliar las alternativas de colocación en las diferentes regiones de Coahuila. Añadió que continúan vigentes estímulos y acciones de apoyo para las empresas que participan en estas jornadas, con la finalidad de incentivar la contratación de personas pertenecientes a distintos sectores de la población.

La Feria de Empleo de la Región Sureste se desarrollará el miércoles 26 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Convenciones de CANACINTRA Saltillo, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles 2888.

Para quienes requieran trasladarse al lugar, se ofrecerá transporte gratuito desde la Alameda Zaragoza, con salidas programadas a las 9:00, 10:30 y 11:30 horas.