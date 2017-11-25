Llega apoyo para Karla

Castaños.-Llega apoyo y solidaridad de la población para Karla, joven castañense quien se exhibió en el desfile revolucionario y ahora tras conocerse la situación, se vuelca el apoyo para la joven madre de familia. Tras el video publicado a través de Periódico la Voz de Karla Puente de 32 años de edad, quien manifestó querer dejar las drogas por sus hijos y sus padres, de inmediato se obtuvo la repuesta de la ciudadanía.

Se espera la rehabilitación de la joven mujer que ha mostrado disposición en rehabilitarse, los comentarios en redes sociales son solidarios y de aliento para que salga de esta situación, asimismo se han comprometido en ayudar para la adquisición de medicamentos.

Fue la señora Claudia Álvarez de esta ciudad, quien al ver el video de “Karlita” ofreció un cambio de ropa para la joven madre.

El día de ayer se acudió a recibir dicha ayuda el cual consistía en un legging, una blusa de manga larga, zapatos, además de ropa interior.

En entrevista Claudia Álvarez, asegura que siempre ha visto a Karla pasearse por las calles de esta ciudad, la recuerda como una mujer muy bella antes de estar en el mundo de las drogas, por lo que espera que su rehabilitación sea buena y deje finalmente este vicio.

Para la gente que guste continuar apoyando con ropa invernal, así como efectivo para adquirir el medicamento que requiere la joven mujer, favor de comunicarse al teléfono 866 142 23 06 con el director de la Asociación RIAA Juan Vielma.