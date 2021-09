Llega Mario Martínez a dirigir el CONALEP

FRONTERA., COAH.- Es Mario Martínez el nuevo Director del plantel Conalep Frontera, quien durante su nombramiento se comprometió a mantener la calidad educativa y el prestigio que los estudiantes han obtenido gracias a sus buenos resultados académicos.

"Es un nombramiento que no me esperaba, agradezco al señor Gobernador y al Director estatal del Conalep Alfio Vega de la Peña por confiar en mi para esta encomienda, el Profesor José Cerda me deja un plantel en excelentes condiciones, con alumnos y maestros bien preparados y una infraestructura de calidad, por lo que esperamos darle seguimiento a todos sus proyectos y no defraudarlos".

Mario Martínez dijo que será el próximo lunes cuando inicie el proceso de entrega-recepción donde además de entregarle el área administrativa, se presentará ante los subdirectores que tienen en el plantel, para el martes de manera oficial presentarse con los alumnos y el resto de los trabajadores de la institución.

Dijo que su compromiso es con la educación, por lo que buscará reforzar las labores que se tienen con empresas de la localidad como es el Modelo Mexicano de Formación Dual que ha tenido excelentes resultados y ha propiciado que los estudiantes reciban de las empresas los conocimientos necesarios para integrarse al sector laboral.

"Estoy muy contento y comprometido con maestros, padres de familia y alumnos, espero no solo mantener sino superar las expectativas porque estoy consciente de que me entregan un plantel que ha obtenido grandes premios a nivel nacional e internacional y el objetivo es seguir impulsado a los estudiantes a ser mejores todos los días".