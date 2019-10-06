Llegará hoy módulo de CERTTURC al “8”

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera que preside el Alcalde Florencio Siller Linaje en coordinación con el Estado a través de CERTTURC llevarán a cabo hoy la campaña de trámites a bajo costo y con mínimos requisitos.

Por lo que se hace el llamado a vecinos de los ejidos La Cruz y el 8 de Enero donde estarán realizando la campaña.

Se instalará el módulo en la plaza del Ejido 8 de enero desde las 10:00 am a la 1:00 de la tarde.

Las familias que deseen información sobre los trámites como juicios sucesorios, regularización de lotes y cambio de propietarios en este módulo lo podrán obtener.

Para el Alcalde es importante que cada vez más familias tengan regularizado su patrimonio.