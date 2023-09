Llueven quejas contra SIMAS

FRONTERA COAH.- Siguen los problemas contra SIMAS, la regiduría de Agua Potable sigue recibiendo las quejas de los ciudadanos tiene hasta 300 trámites por altos cobros, ciudadanos ya se están organizando para ir a manifestarse el próximo lunes a las oficinas de SIMAS.



Tan solo el día de ayer hubo más de 20 personas en el departamento debido a que cuando pagaban 80 pesos, su recibo se elevó y ahora pagan hasta 900 pesos, 4 mil e incluso hay un recibió de agua de un solo mes de hasta 17 mil pesos, el propietario de esta vivienda mencionó que no es posible ya que no tiene un balneario para pagar tanto y ni los que tienen balneario pagan de esta manera.

"Me estoy comunicando con la gente del Sistema Intermunicipal de Aguas, cuando no son los medidores son las fijas, pero es impresionante todos los días viene gente con el reclamo del agua y no hay una solución por parte de SIMAS", señaló la regidora.

Señaló que la gente de SIMAS argumenta que estos altos cobros son por el consumo de agua sin embargo cuando no son fallas de medidores son fugas, la gente está molesta porque ahora están pagando demasiado.

La regidora mencionó que hay gente que no paga el agua, que SIMAS sabe y que no les pasa nada, otras personas están pagando los platos rotos, por eso se busca llegar a un acuerdo con la gente de SIMAS, que se pongan la mano en el corazón porque todas estas familias o pagan el agua o compran alimentos.

La situación económica es complicada y si antes batallaban para pagar 100 pesos ahora para pagar estas grandes cantidades es peor, comentó que llega hasta los 50 recibidos diarios pero tiene en su poder aproximadamente 300 recibos de agua por esta situación y no hay respuesta, el SIMAS pelea porque ese dinero entre al sistema

En algunos casos hay donde quieren hacer la deuda congelada", pero la gente no quiere, piden que les revisen el medidor y van pero ellos dicen que están bien cuando en realidad no funcionan bien, esto ocurre en todas las colonias.