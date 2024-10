"Lo trae CFE a puras vueltas"

FRONTERA COAH.- Luis Moreno, un hombre de la tercera edad, ha estado lidiando con una serie de contratiempos en su intentó por cambiar el medidor de su hogar de 110 a 220 voltios, un paso crucial para poder poner en funcionamiento sus paneles solares, que ya tiene instalados.

El proceso ha resultado ser más complicado y costoso de lo que esperaba, ya que ha invertido más de 2 mil 300 pesos en diversas gestiones sin obtener respuesta satisfactoria por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Moreno relató que, tras solicitar el cambio de medidor, le informaron que debía realizar un agregado del medidor a la mufa, lo cual le supuso un gasto adicional de mil 300 pesos. Sin embargo, el proceso se complicó aún más cuando le indicaron que un árbol estaba obstruyendo el trabajo.

Decidido a avanzar, Moreno optó por retirar el árbol y presentó fotografías como evidencia. A pesar de ello, la CFE argumentó que el tubo estaba demasiado alto, a cuatro metros del suelo.

El afectado explicó que este ajuste en la altura del tubo se debió a que hace años, camiones de carga pesada dañaron el cableado y la CFE ordenó elevarlo un metro adicional. "Les mostré la pegazón del tubo que hice y me dicen que necesitan que esté como estaba antes, pero yo no estoy autorizado para hacer ese movimiento", comentó con frustración.

Moreno propuso hacer otro muro o permitir que la CFE retire el alambrado para que él pueda bajar el tubo y así logren reconectar su servicio. Sin embargo, esta situación ha generado una serie de cancelaciones en las solicitudes realizadas por él, ya que asegura que las visitas al lugar son escasas y no se atienden las evidencias que lleva.

A pesar de haber acudido en múltiples ocasiones a las oficinas de la CFE durante más de tres meses, no ha recibido respuesta alguna. "Si no me van a instalar el medidor, por favor díganme. He gastado más de 2 mil 300 pesos cuando lo único que quiero es ahorrar energía; resulta que 'salen más caro el caldo que las albóndigas'", expresó Moreno.

Con un tono resignado y preocupado, hizo un llamado público al personal de la CFE para que atiendan su solicitud. "Empiezo a sospechar que lo que quieren es un 'moche' para hacer lo necesario y lograr conectar mis paneles solares", concluyó.