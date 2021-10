Localizan a 4 extraviados

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Cuatro personas que habitan en la zona ejidal de San Buenaventura y se encontraban desaparecidos en la serranía de este municipio desde el pasado viernes fueron localizados por elementos de Seguridad Pública con apoyo del Grupo de Armas y Tácticas Especiales y Policía Estatal, que salieron a su búsqueda al medio día de este miércoles.

A través de redes sociales familiares informaron que Cesar Villarreal Martínez de 46 años de edad, habría salido desde el pasado viernes con rumbo al rancho el Berrendo, ubicado al norponiente a 25 minutos de la cabecera municipal; iba acompañado de otro hombre.

Sin embargo, para el lunes no se tenía contacto con él en tanto, sus hijos Osiel Martínez Villalba y Cesar Alonso Martínez salieron a su búsqueda, pero hasta este miércoles ninguno de los cuatro se reportaba.

"Urgen rescatistas para San Blas municipio de San Buenaventura, el viernes salieron dos personas y no han regresado, ha llovido mucho se fueron dos jóvenes a buscarlos y ya 24 horas no han regresado, no hay señal y las autoridades no hacen nada" publicaron en redes sociales.

La alcaldesa Gladys Ayala dijo que no se le había informado de la cantidad de personas extraviadas ni sus generales, sin embargo, pidió apoyo al Teniente Coronel del 105 Batallón de Infantería para iniciar una búsqueda intensa por la zona, donde se aseguraba que había riesgo por la intensa lluvia que se había registrado en días anteriores.

"Es un ejido la mayoría de ellos son ranchos ganaderos, la mayoría de los potreros es salir a pastorear, es una serranía que delimita al municipio de San Buenaventura con Ocampo, es uno de los valles de nuestro municipio, son serranías muy extensas, es la serranía que delimita a San Buenaventura con la parte oriente, de la otra parte está de la Sierra de Santa Rosa de Melchor Múzquiz".

"Desconocemos si hasta ahorita la persona estaba a pie o a caballo, no tenemos datos precisos, ahora precisamente voy a pedir más información al respecto".

Alejandro Ramírez director de la Policía Municipal, informó que a punto del medio día partieron a esta zona elementos de Seguridad Pública, elementos de Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova, apoyados de las unidades de la Policía Estatal, llevaron consigo paramédicos y productos hidratantes para atender a los desaparecidos en caso de encontrarles deshidratados.

A los pocos minutos el mando policiaco informó a esta casa editora que se encontró a las cuatro personas, cuando estos empezaban a adentrarse por las brechas del ejido San Blas.

"Venían bajando ellos por sus propios medios, afortunadamente venían en camino, ya están sanos y salvos".