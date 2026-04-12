Invitan Javier y Luly al Juego con Causa

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, invitaron a la ciudadanía a adquirir los últimos boletos para el Juego con Causa 2026, que se llevará a cabo este lunes 13 de abril.

Luly López Naranjo recordó que este encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova se realizará a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, a beneficio del programa "TEAcompaño con Amor".

"Invitamos a todas las familias a sumarse a esta causa, pueden adquirir sus boletos en línea de manera fácil o acudir a los puntos de venta para no perderse este gran evento con causa", comentó la Presidenta Honoraria del DIF municipal.

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Asimismo, se informó que este lunes 13 de abril habrá venta de boletos a partir de las 10:00 de la mañana y durante todo el día en las taquillas del estadio Francisco I. Madero.

Se dio a conocer que los boletos también están disponibles en la plataforma boletomovil.com, así como en los puntos de venta en el DIF Saltillo, el Gimnasio Municipal, el Multideportivo El Sarape y la Presidencia Municipal.

Los costos son de 80 pesos en general; mil 200 pesos los palcos (200 por persona y se vende el palco completo); 3 mil 600 pesos las Junior Suite (300 por persona y se vende completo); 5 mil 600 pesos las Suite y Suite contenedor (350 por persona y se vende completa); y 300 pesos en el Bar Contenedores.

Luly López Naranjo y el alcalde Javier Díaz González agradecieron al Club Saraperos de Saltillo, así como a la ciudadanía en general por sumarse a este tipo de causas sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas.