Despedida conmovedora de Manuel Alfredo a Ernesto Domínguez Requena

FRONTERA, COAH.- Con una canción y el corazón entre las manos, Manuel Alfredo Domínguez Hernández despidió a su abuelo Ernesto "Neto" Domínguez Requena, conocido y querido vecino de la colonia Occidental, en uno de esos momentos en los que las palabras parecen no ser suficientes para decir adiós.

Manuel Alfredo, finalista del concurso "Vive Libre Sin Drogas", organizado por el DIF, utilizó su talento para rendir homenaje a quien fuera su abuelo, interpretando para él la canción "Palomita Blanca" durante su despedida.

Rodeado de familiares y seres queridos, el joven cantó mientras los presentes acompañaban en silencio este momento de profundo dolor, recordando a "Neto" como un hombre que dejó huella entre quienes lo conocieron en la Occidental.

La escena conmovió a quienes estuvieron presentes, pues no existe una forma sencilla de despedir a un ser querido; mucho menos cuando se trata de un nieto que tiene que decir adiós a su abuelo.

A través de su voz, Manuel Alfredo convirtió el dolor de la despedida en un homenaje, regalándole a su abuelo una última interpretación que permanecerá en la memoria de su familia y de quienes tuvieron la oportunidad de acompañarlos.

Así, entre lágrimas, flores y música, la familia despidió a Ernesto "Neto" Domínguez Requena, dejando claro que hay personas que, aunque parten físicamente, permanecen en las historias, recuerdos y canciones de quienes los amaron.