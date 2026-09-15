Arca Continental critica medidas fiscales que afectan a empresas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Las medidas fiscales planteadas en el proyecto de paquete económico generan inquietud entre el sector empresarial, debido al posible impacto que tendrían sobre compañías con márgenes reducidos de utilidad e incluso con pérdidas, advirtió Luis Arizpe Jiménez, vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental.

El empresario cuestionó específicamente la propuesta de aplicar impuesto sobre la renta a empresas que obtengan menos de 3 % de utilidad o que reporten pérdidas, al considerar que una disposición de este tipo podría afectar directamente la operación de los negocios.

"Es una propuesta mucho muy negativa que no se debería de aceptar. Traería muchísimo daño", afirmó.

Arizpe Jiménez explicó que existen actividades productivas, particularmente las relacionadas con los sectores agropecuario y agrícola, que enfrentan variaciones importantes de un año a otro debido a las condiciones climáticas, los precios de los productos y otros factores.

En esos casos, señaló, una empresa puede atravesar periodos sin utilidades. Si además debe asumir una carga fiscal adicional pese a no haber obtenido ganancias, su capacidad para mantenerse operando podría verse comprometida.

El empresario agregó que incluso las compañías que sí registren ganancias, pero con márgenes reducidos, tendrían menos recursos disponibles para destinarlos a la reinversión, la expansión de sus operaciones y la generación de empleos.

"Si al final de cuentas se tienen pocas utilidades y todavía se exige mayor impuesto, pues no va a haber tampoco recursos para la reinversión y para seguir creciendo y para seguir generando empleo", señaló.

Desde su perspectiva, una política fiscal de este tipo podría terminar provocando un efecto contrario al buscado, al disminuir los incentivos para invertir y favorecer un mayor desplazamiento de actividades hacia la informalidad.

Arizpe Jiménez recordó que México ya enfrenta una economía informal de considerable tamaño, por lo que advirtió que elevar las cargas sobre quienes operan dentro de la formalidad podría incentivar que algunas actividades abandonen ese esquema.

A la preocupación por las disposiciones fiscales se suma, dijo, el comportamiento de la economía nacional, que actualmente no crece al ritmo que requiere el país.

También mencionó la incertidumbre derivada de la manera en que se llevó a cabo la reforma judicial y las dudas respecto a la autonomía e independencia de las instituciones, factores que, consideró, pueden influir en las decisiones de quienes evalúan realizar inversiones.

"Eso también da mucha incertidumbre para invertir", expresó.

En contraste, el vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental consideró más viable avanzar en la digitalización de las operaciones financieras, incluyendo una mayor utilización de pagos electrónicos y restricciones a determinadas transacciones en efectivo, debido a que se trata de una tendencia que ya se observa a nivel mundial.

No obstante, insistió en que la política fiscal debe enfocarse en generar condiciones que estimulen la inversión y permitan a las empresas crecer, en lugar de establecer disposiciones que terminen castigando a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

"Hay personas o empresas que están haciendo mal uso de los comprobantes fiscales; hay que atacar a los que no lo están haciendo bien, pero no que paguen justos por pecadores", puntualizó.

Asimismo, manifestó su rechazo a eventuales incrementos tributarios sobre artículos de consumo, debido a que una mayor carga fiscal podría trasladarse a los precios finales y generar presiones inflacionarias.

El empresario consideró que las propuestas deberán ser revisadas con detenimiento antes de que se sometan a aprobación los proyectos correspondientes.

El objetivo, señaló, debería ser establecer medidas que permitan fortalecer la inversión, impulsar el crecimiento económico y preservar la generación de empleos, sin generar condiciones que desincentiven la actividad empresarial formal.