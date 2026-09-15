Javier Díaz se reúne con CFE para resolver apagones en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El alcalde Javier Díaz informó que sostendrá una reunión con el nuevo superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eduardo, para exigir una solución a los apagones que han afectado el bombeo de agua en Saltillo.

El encuentro se realizará este día con el nuevo superintendente y personal regional de CFE proveniente de Monterrey. El principal tema, dijo Díaz, será evitar que las fallas eléctricas vuelvan a comprometer el suministro de agua potable.

"Necesitamos tener la energía eléctrica para poder producir el agua suficiente para poder garantizarle a las y los saltillenses suministro", afirmó.

El alcalde señaló que Saltillo ha registrado apagones desde 2025 y que este año uno de ellos se prolongó por más de 100 horas, con afectaciones principalmente en los pozos del sector sur del municipio.

Explicó que una interrupción eléctrica de una o dos horas puede afectar el suministro de agua durante ocho a 10 horas, debido al tiempo que requieren los sistemas para recuperar la operación.

Ante las afectaciones, el municipio trabaja en la recuperación gradual del servicio y, de acuerdo con Díaz, aproximadamente 20 colonias son atendidas diariamente para normalizar el suministro.

El alcalde informó que Aguayulera, Chamizal y Bellavista ya contaban con buen suministro, al igual que zonas del sector surponiente y parte del centro, mientras los trabajos continúan hacia el poniente de Saltillo.

Díaz advirtió que los esfuerzos municipales para incrementar el caudal disponible pierden efectividad si no existe energía suficiente para operar los equipos de bombeo.

"Por más esfuerzo que podamos hacer como municipio para incorporar litros por segundo a la redistribución, si no tenemos la energía eléctrica para bombear o para producir agua, todo el esfuerzo es en vano", sostuvo.

Como alternativa ante las fallas eléctricas, el alcalde señaló que instalar baterías en los pozos representaría un costo elevado. Explicó que una batería para un pozo que requiera más de 450 kVA puede superar los 20 millones de pesos.

Instalar este tipo de equipos en 10 pozos, agregó, representaría una inversión superior a 200 millones de pesos, recursos que, consideró, tendrían mayor impacto si se destinan al acueducto o a la incorporación de nuevo caudal.

"Tenemos que trabajar de la mano con CFE y ver una solución porque esto no nos puede estar pasando", afirmó.

Díaz también señaló que las fallas eléctricas no solo afectan los pozos de agua, sino que tienen consecuencias para la industria de la región sureste de Coahuila y generan impactos económicos para el municipio.

Explicó que la falta de suministro de agua también implica dejar de facturar el servicio, mientras el ayuntamiento realiza una inversión en pipas para distribuir agua de manera gratuita a la población afectada.

El alcalde destacó que entre 2025 y el cierre de 2026 se habrán incorporado más de 600 litros por segundo a la redistribución de agua en Saltillo.

Reiteró que el municipio mantendrá como prioridad garantizar el suministro de agua y que, en la reunión con CFE, buscará establecer una solución para reducir los apagones y agilizar el restablecimiento de la energía eléctrica.