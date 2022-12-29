Masacran a más ganado en ejido

Habitantes del ejido Pozuelos de Arriba siguen perdiendo su ganado, en solo tres días han perdido por lo menos 30 cabezas de ganado, Fomento Agropecuario y Protección Civil analizan la situación, es importante que el resto de los ejidatarios tomen sus precauciones.

Así lo comentó Roberto del Bosque; director de Fomento Agropecuario, dijo que ayer llegó el médico y tomó el reporte a las personas que fueron afectadas, ya se está haciendo el trámite del ejidatario que el pasado martes perdió 13 borregas, entre grandes y chicas.

Pero ayer se reportaron otras nueve borregas muertas, también fueron atacadas por otro animal, son cuatro chicas y cinco grandes.

El director comentó que no saben si es un coyote o se trate de perros ferales, que son abandonados en el ejido y que con el pasar del tiempo se vuelven salvajez, pues solamente matan al ganado, no se lo comen.

Ya están coordinados Fomento Agropecuario y Protección Civil, tiene una cámara, la van a poner para revisar si es coyote perro o qué es porque ya es mucho daño, suman un aproximado de 50 cabezas de ganado.

Los últimos golpes, han sido seguidos. Exhortó a los ejidatarios a resguardar bien sus animales para evitar que los maten. Ya están investigando, sospechan que son perros ferales.

“Hay que avisarle a quien tenga perro que los agarre, porque perro callejero que vamos lo vamos a agarrar y veremos que procede con ellos, no podemos permitir que esto siga pasando, este animal escarban por abajo, se meten aunque estén bien encerradas las chivas, son perros mañosos porque no están hambreados porque solo las matan no se comen de perdido una, ahí las dejan”, comentó el director.

Son muchos los ejidatarios que tienen sus animales, si no ponen cartas en el asunto, estos animales seguirán con la masacre a diario, los últimos golpes han sido seguidos.

“Si ven perros salvajez o cualquier otro animal que nos avisen, si ven perros sospechosos, para poder actuar y quienes tienen animalitos les pedimos que los resguarden, bien resguardados, que los protejan de estos animales porque no se sabe que animal sea, para mí si no es un coyote, son perros y entre más maten se hacen más bravos”, comentó el director Oscar del Bosque.