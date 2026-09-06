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Coahuila

Javier Flores Rodríguez entrega materiales a bajo costo en San Buenaventura

La entrega de materiales se realizó en colaboración con el Gobierno del Estado.

Por Staff / La Voz - 06 septiembre, 2026 - 08:17 a.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAH. - El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañó a representantes estatales durante la entrega de materiales a bajo costo, como parte de los programas de Mejora Coahuila, impulsados con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

      Durante la jornada, familias sanbuenaventurenses tuvieron acceso a productos destinados al mejoramiento de sus viviendas, entre ellos pintura, impermeabilizante, minisplit y cemento, a precios accesibles.

       

      La entrega fue encabezada por el delegado regional de Mejora Coahuila, César Uriel Mata Sanmiguel, y el representante municipal Jean, quienes destacaron la importancia de acercar este tipo de beneficios directamente a las familias y facilitar el acceso a productos de calidad.

      Flores Rodríguez reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para continuar llevando programas que representan un apoyo directo a la economía de las familias de San Buenaventura, al permitirles realizar mejoras en sus hogares con materiales a menor costo.

       

      Las personas interesadas en conocer los programas disponibles pueden acudir a las oficinas de Mejora Coahuila, ubicadas en calle Maclovio Herrera número 400, Plaza Las Palmas, segundo piso, edificio blanco, donde podrán solicitar información sobre los apoyos disponibles.

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