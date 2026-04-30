Indignación en Frontera: menor de 10 años es grabado fumando marihuana

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación y preocupación entre habitantes del municipio de Frontera, luego de que se observara a un menor de aproximadamente 10 años de edad consumiendo lo que aparenta ser marihuana, mientras era grabado y alentado por otros jovencitos.

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular entre usuarios de distintas plataformas, se aprecia al niño sosteniendo un encendedor y una sustancia envuelta en un material similar al aluminio. Posteriormente, el menor procede a encenderla para inhalar el humo, mientras realiza una seña con la mano, aparentemente imitando conductas asociadas al consumo de drogas.

Lo que más alarmó a la ciudadanía fue que otros adolescentes presentes no solo observaban la escena, sino que además reían y grababan el momento, tomándolo como una situación de diversión y no como un hecho grave que pone en riesgo la salud y el desarrollo del menor.

Padres de familia señalaron que este tipo de escenas reflejan una preocupante normalización del consumo de sustancias ilícitas entre menores de edad, especialmente cuando se trata de niños a tan corta edad, así como la falta de supervisión y orientación en algunos entornos familiares y sociales.

Un video ha generado indignación y preocupación entre habitantes del municipio de #Frontera #Coahuila, luego de que se observara a un menor de aproximadamente 10 años de edad consumiendo lo que aparenta ser #marihuana, mientras era grabado y alentado por otros jovencitos. pic.twitter.com/EaGfC2U8mD — Periódico La Voz (@periodico_lavoz) April 30, 2026

Acciones de la autoridad

Especialistas en salud mental y prevención de adicciones han advertido que el acercamiento a drogas desde edades tempranas puede derivar en severas consecuencias físicas, emocionales y psicológicas, además de abrir la puerta a conductas de mayor riesgo durante la adolescencia.

La difusión del video también provocó llamados a las autoridades de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a Seguridad Pública y al sector educativo, para intervenir de manera preventiva y reforzar campañas de concientización sobre adicciones y salud emocional.

Impacto en la comunidad

Ciudadanos coincidieron en que más allá del escándalo en redes sociales, el caso debe ser tomado como una señal de alerta sobre la realidad que enfrentan muchos menores actualmente, donde la exposición temprana a drogas, la presión social y la falta de atención pueden marcar su futuro de manera irreversible.

Este hecho ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de padres, escuelas y autoridades en la formación de los menores, así como la urgencia de fortalecer programas de prevención antes de que estas conductas se vuelvan una constante en la comunidad.