Detienen a Fernando "N" por su presunta participación en delitos en la región

Región Cinco Manantiales, Coah. – Autoridades informaron sobre la detención de Fernando N, quien es señalado presuntamente por su posible participación en diversos hechos delictivos.

Ante esta situación, se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a esta persona o haber sido víctima de algún ilícito, acuda al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.

Acciones de la autoridad

Se destacó que la participación ciudadana es clave para el seguimiento legal de los casos, así como para fortalecer las acciones de seguridad en la comunidad y avanzar en las investigaciones.