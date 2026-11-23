FRONTERA, COAHUILA.- Un menor de edad que caminaba solo, sin zapatos y vestido únicamente con calcetas, camisa de manga corta y pantalón de pijama, fue puesto bajo resguardo de las autoridades luego de que vecinos reportaran su presencia en el fraccionamiento Siller de Frontera.

El reporte ciudadano se realizó en la calle Tanis Siller, donde habitantes observaron al niño caminando sin compañía de algún adulto y expuesto a las bajas temperaturas registradas durante este lunes.

De acuerdo con el testimonio de quienes realizaron el reporte, permanecieron aproximadamente media hora en el lugar e intentaron localizar a algún familiar preguntando en las viviendas cercanas, pero no obtuvieron respuesta.

Ante la situación, solicitaron la intervención de las autoridades para proteger al menor.

Intervención de las autoridades

La subprocuradora de PRONNIF, Norma Leija, acudió para atender el llamado, acompañada de elementos de la Policía Violeta, quienes participaron en el resguardo del niño.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes para conocer las circunstancias en las que el menor se encontraba solo y determinar las acciones de protección necesarias.

Protección del menor

Mientras se analiza su situación, el niño permanecerá bajo resguardo de las autoridades, en tanto se localiza a sus familiares y se determina quién puede hacerse cargo de él, conforme a los protocolos correspondientes.

La intervención se derivó de la denuncia de los vecinos, quienes alertaron sobre las condiciones en las que caminaba el menor y solicitaron apoyo para evitar que estuviera expuesto al frío.