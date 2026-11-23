Valeria González reporta 27 casos de violencia contra mujeres en Frontera
La directora Valeria González destaca la importancia del trabajo conjunto en la comunidad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Entre 25 y 27 casos de violencia contra mujeres ha atendido durante noviembre la Instancia de la Mujer de Frontera, informó su directora, Valeria González, quien señaló que las víctimas reciben acompañamiento psicológico y orientación, mientras que los casos de mayor gravedad son canalizados a las autoridades correspondientes.
La funcionaria explicó que algunas situaciones son atendidas directamente en la Instancia de la Mujer y el Centro Libre, donde se ofrecen herramientas y servicios de apoyo; sin embargo, cuando se identifican hechos de mayor gravedad, las mujeres son canalizadas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres o a la Fiscalía General del Estado.
Indicó que también mantienen seguimiento a quienes solicitan atención psicológica, mediante llamadas y mensajes para recordarles sus citas y motivarlas a continuar con sus terapias, aunque reconoció que algunas usuarias deciden no regresar.
González destacó la importancia de involucrar a las jóvenes en estas acciones, debido a que la violencia también se presenta desde temprana edad, particularmente dentro de las relaciones de noviazgo.
Señaló que el objetivo es informar a las mujeres sobre las herramientas y alternativas disponibles para salir de situaciones de violencia, además de recordarles que pueden acudir a las instancias municipales y estatales para recibir apoyo.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en las actividades de prevención y concientización, al considerar que el trabajo conjunto entre instituciones es fundamental para combatir la violencia de género.