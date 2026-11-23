Entre 25 y 27 casos de violencia contra mujeres ha atendido durante noviembre la Instancia de la Mujer de Frontera, informó su directora, Valeria González, quien señaló que las víctimas reciben acompañamiento psicológico y orientación, mientras que los casos de mayor gravedad son canalizados a las autoridades correspondientes.

La funcionaria explicó que algunas situaciones son atendidas directamente en la Instancia de la Mujer y el Centro Libre, donde se ofrecen herramientas y servicios de apoyo; sin embargo, cuando se identifican hechos de mayor gravedad, las mujeres son canalizadas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres o a la Fiscalía General del Estado.

Indicó que también mantienen seguimiento a quienes solicitan atención psicológica, mediante llamadas y mensajes para recordarles sus citas y motivarlas a continuar con sus terapias, aunque reconoció que algunas usuarias deciden no regresar.

González destacó la importancia de involucrar a las jóvenes en estas acciones, debido a que la violencia también se presenta desde temprana edad, particularmente dentro de las relaciones de noviazgo.

Señaló que el objetivo es informar a las mujeres sobre las herramientas y alternativas disponibles para salir de situaciones de violencia, además de recordarles que pueden acudir a las instancias municipales y estatales para recibir apoyo.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en las actividades de prevención y concientización, al considerar que el trabajo conjunto entre instituciones es fundamental para combatir la violencia de género.