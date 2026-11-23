Entre dos y tres pequeñas fugas de gas LP han sido detectadas en puestos ambulantes de las pulgas de Frontera, durante las revisiones preventivas que realiza Protección Civil para evitar accidentes.

Felipe Cano, coordinador de Protección Civil municipal, informó que estas anomalías han sido atendidas en el momento por el personal de la dependencia, como parte de los recorridos de supervisión de los equipos de gas utilizados por los comerciantes.

Acciones de la autoridad

Explicó que las inspecciones se intensificarán durante las próximas semanas, debido a los cambios de temperatura y al incremento de vendedores que se instalan en estos espacios, principalmente quienes ofrecen productos como elotes y churros, cuya preparación requiere el uso de gas LP.

El funcionario señaló que el aumento de puestos y equipos representa la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las instalaciones, cilindros y conexiones para identificar posibles fugas y corregirlas antes de que representen un peligro para comerciantes y visitantes.

Detalles confirmados

Indicó que, aunque las fugas detectadas han sido pequeñas y se han solucionado de manera inmediata, Protección Civil mantendrá los recorridos para reducir riesgos, especialmente durante esta temporada, cuando aumenta la actividad comercial en las pulgas del municipio.