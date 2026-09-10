Caso de primaria Leona Vicario llega a Fiscalía tras pasar por Jurídico

La inconformidad de madres de familia contra el director de la Escuela Primaria Leona Vicario, de la colonia José de las Fuentes, llegará a la Fiscalía de Justicia luego de que el caso fuera turnado al área Jurídica de la SEP.

Las quejosas deberán presentarse ante la Fiscalía para sustentar las acusaciones que han realizado contra el director, mientras mantienen cerrada la escuela como medida de presión para exigir su cambio.

Reacciones de las madres de familia

Las madres de familia señalaron que, de ser citadas, acudirán a la Fiscalía y pidieron que durante el proceso también se investiguen las acusaciones que han presentado.

"Si en dado caso nos mandan a hablar, nosotros vamos a ir", expresaron. Sin embargo, reiteraron que no abrirán el portón del plantel hasta que sea designado un nuevo director.

Las inconformes rechazaron además la propuesta de que una maestra permanezca durante un año en el plantel en representación del director, mientras se concreta un cambio. "No, porque luego va a volver a regresar el director y va a volver a hacer lo mismo", señalaron.

Las madres reconocieron que también buscan que sus hijos regresen a clases, pero insistieron en que la condición para reabrir la escuela es que llegue un nuevo director.

Demandas y condiciones para la reapertura

"Que manden otro director y le abrimos los portones de la escuela", afirmaron. Las inconformes señalaron además que mantienen su postura pese a la posibilidad de ser citadas ante la Fiscalía, al considerar que es necesario que se investiguen los señalamientos planteados.