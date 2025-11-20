Aerolínea mexicana evalúa reactivar vuelos comerciales en Monclova

FRONTERA, COAH.— Aunque este 2025 cerrará sin vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, la terminal ya trabaja en un plan que podría cambiar ese panorama el próximo año. Miguel Ángel Villarreal, administrador del aeropuerto, confirmó que existe un proyecto en marcha para restablecer la conexión aérea de Monclova con Ciudad de México y, eventualmente, con otros destinos nacionales.

Villarreal explicó que durante los últimos meses se han sostenido reuniones con el director de la terminal, Óscar Pedro Juárez, y con una aerolínea mexicana —cuyo nombre se mantiene bajo reserva— interesada en evaluar la viabilidad operativa de la ruta. Aunque aún faltan detalles técnicos, el objetivo es que los vuelos puedan comenzar tentativamente en febrero de 2026.

"Estamos afinando horarios, revisando la capacidad operativa y estudiando modelos de vuelo que realmente funcionen para la región. No queremos abrir una ruta que después se vuelva insostenible; buscamos que sea útil para la gente", comentó el administrador.

El proyecto toma como referencia lo ocurrido en Saltillo, donde recientemente se reactivó la ruta hacia Ciudad de México, lo que ha generado confianza en que Monclova también pueda recuperar su conectividad aérea después de años de inactividad comercial. Aún no hay tarifas ni itinerarios definidos, pero el aeropuerto espera que, en el primer trimestre de 2026, quede establecido un esquema formal para ofrecer vuelos regulares hacia la capital del país. Las gestiones continúan tanto con la aerolínea interesada como con autoridades del sector aeronáutico.

Para Villarreal, recuperar un vuelo comercial desde Monclova no solo facilitaría la movilidad, sino que también enviaría un mensaje de reactivación económica para toda la Región Centro.