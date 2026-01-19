Contactanos
Fallece velador al interior de una bodega en Ramos Arizpe.

El hallazgo se realizó por compañeros de trabajo que llegaron para iniciar su turno matutino en la bodega.

Por Monserrat Rodarte - 19 enero, 2026 - 10:53 a.m.
      Ramos Arizpe, Coahuila.- Un hombre de 55 años fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en una bodega ubicada sobre la carretera antigua a Monclova, en el sector Los Pinos, detrás de una gasolinera.

      De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue hallada inconsciente dentro del baño del inmueble por compañeros de trabajo que llegaron para iniciar el turno matutino, luego de que el ahora fallecido permaneciera en el lugar durante la noche realizando labores de vigilancia.

      El hombre fue identificado como Amel Gilberto González, quien se desempeñaba como velador de la bodega. Trascendió que, de manera preliminar, la causa del deceso podría estar relacionada con un infarto, aunque será la autoridad competente quien lo determine de manera oficial.

      Hallazgo y circunstancias del fallecimiento

      Al lugar acudieron elementos de seguridad, así como personal del Ministerio Público y de la Fiscalía, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

      Investigación en curso

      Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y confirmar las causas del fallecimiento.

