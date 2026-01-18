Reciclan rotarios mobiliario escolar

El titular de Servicios Educativos en la región, Abraham González, informó que el patio de la Subdirección Regional es utilizado como punto de resguardo de mobiliario y equipo escolar en desuso, lo que en ocasiones ha generado el ingreso de personas ajenas que buscan objetos que consideran de valor, aunque en realidad se trata de material obsoleto.

Explicó que en el lugar se concentran televisiones, computadoras, bancas y otros artículos que ya no son funcionales para las escuelas, pero que al estar inventariados no pueden venderse ni regalarse, por lo que son canalizados a esta área para su correcta disposición final.

"Las escuelas nos traen ese material porque no lo pueden desechar libremente. Nosotros lo aglomeramos aquí y solicitamos camiones desde Saltillo, ya sea cada mes o cuando se requiere, para que se lo lleven", detalló.

Destacó que parte del mobiliario, principalmente bancas y mesas, es recuperado gracias al apoyo del Club Rotario, cuyos integrantes reparan el material y lo redistribuyen a planteles con mayores necesidades, principalmente en sectores periféricos. "Lo que para algunos es basura, para otros puede convertirse en una oportunidad; lo trabajamos, lo reciclamos y apoyamos a más escuelas", señaló.

González reconoció que recientemente algunas personas ingresaron al área al suponer que había equipo funcional, por lo que se solicitó mayor vigilancia, ya que el sitio resulta vulnerable. Indicó que ya se atienden observaciones relacionadas con infraestructura, como una bomba que se encontraba expuesta, la cual fue reparada sin representar gastos considerables.

Acciones de la autoridad

En cuanto a la seguridad en los planteles, informó que los robos en escuelas han disminuido de manera significativa. "Cuando llegamos había hasta 15 escuelas con reportes de robo; actualmente, de manera oficial, solo se han presentado dos casos: un jardín de niños y una primaria, ambos en Monclova", precisó, destacando la coordinación con directivos escolares y autoridades.