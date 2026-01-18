Contactanos
Coahuila

Avanza reposición de luminarias LED

Llevan un 35% de focos renovados en distintos sectores de la ciudad

Por Adriana Cruz - 18 enero, 2026 - 09:58 p.m.
Avanza reposición de luminarias LED
      El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que el área de Alumbrado Público presenta un avance significativo en el programa de modernización de luminarias que se desarrolla en coordinación con el Departamento de Educación, con el objetivo de mejorar la seguridad y visibilidad en distintos sectores de la ciudad.

      Explicó que, aunque las luminarias anteriores también eran de tecnología LED, actualmente están siendo sustituidas por equipos nuevos de 50 y 100 watts, los cuales ofrecen mayor potencia lumínica y mejor cobertura, principalmente en vialidades de alto flujo vehicular y peatonal.

      Avance en la modernización de luminarias

      Rodríguez detalló que hasta el momento se registra un avance del 35 por ciento en las principales avenidas, y que, tras el regreso a clases, los trabajos se han intensificado en zonas escolares, incluyendo calles principales, avenidas y los alrededores de todos los planteles educativos.

      Subrayó que estas acciones buscan garantizar un regreso a clases seguro y tranquilo, tanto para los estudiantes como para padres de familia, docentes y personal educativo, al contar con espacios mejor iluminados durante los horarios de entrada y salida.

      Compromiso con la seguridad ciudadana

      El funcionario municipal agregó que este programa dio inicio desde el mes de diciembre, y actualmente se encuentra en su etapa final, por lo que en los próximos días estarán por culminar los trabajos programados, reafirmando el compromiso del municipio con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

