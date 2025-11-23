Menores sin asientos especiales en autos: multas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La afluencia vehicular en Saltillo se mantiene estable en cuanto a accidentes y detenciones por alcohol, informó Zulema Banda, subdirectora de Tránsito y Vialidad. Sin embargo, advirtió que durante temporadas vacacionales suele registrarse un incremento debido a que más familias permanecen en la ciudad.

¿Qué ocurrió?

En entrevista, Banda destacó una problemática que persiste en las calles de la capital coahuilense: menores viajando sin las medidas de seguridad obligatorias. La funcionaria señaló que es común observar a niñas y niños de apenas 3 años viajando sin asiento infantil e incluso en el asiento delantero sin cinturón, una práctica que representa un riesgo considerable.

Para contrarrestar esta situación, la dependencia imparte pláticas en escuelas, principalmente primarias, dirigidas a madres y padres de familia, con el fin de informar sobre el uso correcto de sistemas de retención y la importancia de que los menores viajen siempre en la parte trasera.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Con el aumento del flujo vehicular típico de estas fechas, Banda hizo un llamado a extremar precauciones. "El tráfico es más familiar en estas semanas y por eso reiteramos las recomendaciones. Necesitamos que la ciudadanía tome conciencia y colabore", dijo.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, llevar a un menor en el asiento delantero sin cinturón o sin su asiento especial constituye una infracción. El monto de las multas va de 800 a 1,500 pesos, dependiendo del tipo de falta y del riesgo al que se expone al menor.

Banda recordó que la normativa establece que los niños menores de dos años deben viajar asegurados en su asiento especial en la parte trasera, mientras que los mayores de cinco pueden ir adelante únicamente si llevan el cinturón correctamente colocado, igual que cualquier adulto.