Avanza 90% modernización de luminarias

El alcalde Javier Díaz González informó que están por concluir los trabajos de modernización integral del sistema de alumbrado en las 4 principales entradas de Saltillo.

Actualmente, dijo, se trabaja al oriente de la ciudad, en el tramo de prolongación Urdiñola hasta el bulevar Misión Santa Lucía, registrando un 90 por ciento de avance.

"Los trabajos de sustitución de luminarias se han llevado a cabo durante las noches, con el fin de no entorpecer el tráfico vehicular", refirió el presidente municipal.

¿Qué se está instalando en el oriente de Saltillo?

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, informó que en esta entrada del oriente de la ciudad se instalarán un total de 568 luminarias y se espera concluir los trabajos la próxima semana.

"Las nuevas luminarias son nuevas unidades LED de 200 watts con mayor rendimiento lumínico, menor consumo de energía y una vida útil más larga", mencionó.

¿Qué otras áreas están siendo modernizadas?

El titular de la dependencia señaló que en la entrada poniente de la carretera Saltillo-Torreón hasta el bulevar Venustiano Carranza se sustituyeron 386 luminarias.

Asimismo, se sustituyeron 480 luminarias al norte de Saltillo, desde la carretera Saltillo-Monterrey hasta el bulevar Francisco Coss; y 273 luminarias en la entrada al sur de la ciudad, desde la altura de la colonia Parajes de Santa Elena hasta la calle Evaristo Madero.

Para la modernización integral del sistema de alumbrado en las 4 principales entradas de Saltillo se aplica una inversión superior a los 15 millones de pesos.