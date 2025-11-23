Arrasa incendio en fábrica de paletas

SALTILLO, COAHUILA.- La tranquilidad de la colonia Omega se vio interrumpida la madrugada de este domingo cuando un incendio de gran magnitud envolvió en llamas una vivienda utilizada como fábrica de paletas de hielo.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Cuarta, entre las calles Gama y Beta, quedó completamente destruido.

Según las primeras indagatorias, el fuego habría iniciado por un posible cortocircuito en uno de los cuartos fríos del establecimiento.

¿Qué ocurrió?

Debido a la rápida propagación de las llamas, vecinos que se percataron de la emergencia ingresaron para auxiliar a dos personas que se encontraban en el interior, logrando sacarlas a tiempo.

Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio y consiguieron controlar el siniestro, aunque la construcción fue declarada pérdida total. No se reportaron personas lesionadas de gravedad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión el origen del incendio y evaluar los daños.