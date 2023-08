Ni el 6% regularizaron sus vehículos

FRONTERA., COAHUILA.-Ni el 6% de los propietarios de automóviles de procedencia extranjera del padrón de la UCD quisieron regularizar sus vehículos, esto debido al mal manejo del tabulador de costos y a la corrupción que algunas personas aplicaron al momento de que se realizaban los trámites ante los módulos del REPUVE correspondientes, dijo José Alanís Rivera.

El titular de la UCD dijo que ya no es necesaria otra extensión en el periodo de regularización en la región centro, ya que la crisis económica que se está viviendo derivada de la situación de Altos Hornos de México, tampoco permite que la gente tenga recursos para legalizar sus vehículos,

Mencionó que la gente no vio con agrado que se cobrara por un auto 2017 con un costo aproximado de 10 mil dólares, la cantidad de 5 mil pesos por regularizar, mientras que por un carro del año 2 mil con un costo nueve veces menor la misma cantidad.

"Muchos de nuestros agremiados venían a solicitar descuentos explicándonos que sus autos ya estaban viejos y que no querían pagar la misma cantidad que un coche de reciente modelo, sin embargo no podíamos resolverles la situación porque el tabulador fue aceptado por la federación para todos por igual, lo que provocó que la gente se desanimara y no regularizara sus automóviles".