San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del DIF Municipal, la Instancia de la Mujer y el Centro Libre de Violencia, invita a la ciudadanía a participar en la Feria Naranja.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 9:30 a. m., en la Unidad Deportiva, donde se instalarán stands informativos, además de ofrecer actividades familiares y servicios de apoyo para las mujeres.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, extendió una invitación a las mujeres y familias de San Buenaventura para sumarse a esta jornada de información, convivencia y concientización, que busca fortalecer la cultura de respeto, igualdad y prevención de la violencia.

Asimismo, invitó a las asistentes a portar una prenda de color naranja como símbolo de solidaridad y compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Con esta Feria Naranja, el Gobierno Municipal refrenda la importancia de generar espacios de orientación, acompañamiento y participación ciudadana, donde las mujeres conozcan sus derechos y las alternativas de apoyo disponibles.