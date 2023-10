No afectó lluvia al Papo Ríos

FRONTERA COAH.- Una de las zonas que siempre se inundaba era el área del Papo Ríos y las viviendas aledañas, algo que en esta ocasión no ocurrió, personal del municipio solamente se enfocó a acomodar el caucho de las canchas que se movió un poco pero no se lo llevó el agua.

Lo anterior lo dio a conocer Roberto del Bosque, director de Obras Públicas, dijo que cuando se crearon estos estos campos se hicieron con terracerías dinámicas, no se compactó al 98% sino al 95% y la filtración es vertical, la lluvia fue atípica desde hace muchos años que no había tanta agua.

"No se pierde el caucho se queda ahí porque la filtración es hacia abajo, hay mucha agua que entra por un lado del campo por rendijas que se quedaron para que no se inunden las casas, si se fijan no hay encharcamientos y es por la filtración que se tienen", comentó el director.

Comentó que en la calle Progreso hicieron un vado de 55 centímetros, se metía mucho el agua a las viviendas, se tratará de hacer lo mismo con los vecinos del Papo Ríos, lejos de cambiar el curso se hace sin afectar a alguien más.