No tolerará malos policías en Frontera

FRONTERA COAH-. Los policías municipales tienen que entender que hay responsabilidad muy marcada sí participa en algún tema de extorsión o actividad que no esté dentro de sus funciones pues durante la administración se han dado de baja a 8 policías pero se requiere hacer lo necesario y lo legal.

Roberto Piña habló de situaciones en donde los policías actúen ilícitamente y otros temas, pues se refirió a la denuncia que hizo una ciudadana de Frontera mediante sus redes sociales argumentando que los policías de Frontera son malos.

"Estoy en contra de eso, una mujer me mandó mensajes diciéndome que yo era un buen alcalde que no permitiera injusticias de los policías que la habían detenido, yo le pregunté que cuáles policías, le pedí que interpusiera una demanda ante el Ministerio Público porque hemos retirado a más de 8 policías por hacer actividades que no deben y no vamos a solapar a nadie", comentó el alcalde.

El alcalde ha mencionado en repetidas ocasiones que él no litiga en redes sociales, no le interesa sí le dicen bueno o malo, el ejercicio lo hace directamente en las colonias, con los ciudadanos.

Dijo que le interesa la guerra sucia y comentó que sí alguien de la ciudad se siente agredido por este municipio o por los policías acudan a interponer una denuncia pues no se va a solapar ninguna actividad de unidades policiacas haciendo un ejercicio contra un ciudadano.

Al mencionar lo anterior el alcalde comentó que es necesario hacer lo necesario y conforme a derecho, para hacer una investigación de lo que puedo haber ocurrido, así mismo dijo no estar de acuerdo en que los policías de Frontera sean malos pues reconoció su labor en el tema de seguridad.