José Raúl Carrizales López, estudiante de tercero A de secundaria y atleta de 14 años, conquistó dos medallas de oro en Jiu-Jitsu Brasileño durante un torneo internacional celebrado en Medellín, Colombia.

Más allá del resultado en la competencia, el joven de la Secundaria Vizcaya compartió que subió al tatami con seguridad, confianza en su entrenamiento y decisión en cada lucha, tras llevar cerca de dos años practicando la disciplina desde que concluyó el primer año de secundaria.

Trayectoria en Jiu-Jitsu

El deportista entrena en el gimnasio Team Romero Castaños, luego de haber probado previamente boxeo y Muay Thai sin que le convencieran del todo, hasta encontrar en el Jiu-Jitsu un espacio que le aporta calma y valores como la disciplina y el respeto.

En el plano personal, Raúl admitió que suele guardarse las cosas y estresarse con facilidad, por lo que esta práctica representa para él un alivio y una vía para desestresarse, además de una herramienta útil para la defensa personal.

Aspiraciones Futuras

A futuro, el adolescente contempla la posibilidad de llegar a ser profesional si las circunstancias lo permiten, aunque sin descuidar su proyecto de vida ni sus estudios; aunque inicialmente pensó en la veterinaria, explicó que se ha inclinado hacia un ámbito más agrario y rural que le resulte más afín.

Su madre, Verónica López, expresó su emoción y orgullo por los logros obtenidos, agradeció al entrenador por impulsar su proceso y resaltó que su hijo es responsable, dedicado, entrena con intensidad y mantiene buenas calificaciones.

Finalmente, Raúl invitó a los jóvenes a buscar actividades o pasatiempos que los motiven y les ayuden a despejarse, alejándose del exceso de tecnología.