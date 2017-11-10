Obtiene CBTA 209 nuevo Nivel II en bachillerato

SAN BUENAVENTURA, COAH.–El Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario Número 209 Bruno Neira González, recibió del Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior A. C. el reconocimiento por haber obtenido la promoción al Nivel II en el Sistema Nacional de Bachilleratos.

Al respecto la directora y fundadora del plantel Gloria Martina Alonso Armendáriz dijo que este es un gran logro que los obliga a emprender otras acciones que los lleven al nivel uno y con ello lograr la certificación.

El CBTA 209 tiene 30 años de existir, fue fundado en 1987 y desde entonces ha recibido cientos de alumnos que hoy son profesionistas, pero fue al implementarse la Reforma Educativa cuando se invitó al plantel a pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato, después al Padrón de Buena Calidad en el Sistema Medio Superior.

Fue en el 2014 cuando a través del Sistema Nacional de Bachilleratos cuando fue aprobado el plantel para el tercer nivel entregándoles constancia en presencia de las autoridades municipales y personal administrativo y docente.

Fue ahí cuando después de 28 años de abierto el plantel el alcalde Óscar Flores Lugo les entregó la constancia de la tenencia de la tierra con su respectiva escrituración de dos hectáreas en las que está asentado el plantel para que tuvieran su legítima posesión del predio.

En este momento nos encontramos en estatus de escuelas de calidad eso pese a que no contamos con la infraestructura adecuada como la hay en otros municipios y comunidades, pues nosotros estamos en un plantel pequeño, pero atendemos a 238 alumnos pues no podemos aceptar más al carecer de capacidad para atenderlos, pero con ellos trabajamos para evitar el abandono y tener eficiencia terminal, esto se logra por medio de tutorías.

Agregó la directora que las carreras que se imparten son Sistemas de Producción Agrícola, Sistema de Producción Pecuaria y Técnico en Ofimática.

Cabe mencionar que entre las acciones que se llevan a cabo con los alumnos es que ellos se hacen cargo del aseo de las instalaciones ya que no tienen intendente, lo que lleva a cuidar más el lugar pues aparte no se ven las paredes rayadas como tampoco se tiene problema con los padres de familia.

Todo esto lleva a continuar trabajando para lograr llegar al primer nivel y con ello la certificación del plantel, concluyó la entrevistada.

Cabe mencionar que por muchos años este plantel fue extensión del CBTA22 con sede en Cuatro Ciénegas.