Demanda de solución inmediata a la falta de agua en Ocampo

OCAMPO, COAHUILA.-

Habitantes de Ocampo ingresaron a las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir una solución inmediata a la falta de agua potable que afecta a la cabecera municipal desde hace seis días. Los manifestantes señalaron que, pese a la gravedad del problema, no han recibido una respuesta efectiva por parte de la administración encabezada por la alcaldesa Adriana Valdez López.

¿Qué originó la falta de agua en Ocampo?

Isauro Leija, explicó que la suspensión del servicio se originó por una falla en la bomba encargada de abastecer de agua a la comunidad. Sin embargo, aseguró que el problema va más allá de una avería mecánica, ya que existe falta de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica.

"Tenemos mucha agua en Ocampo, el problema es que no se les da mantenimiento a los equipos ni a los pozos. No hay estudios ni personal especializado que atienda de fondo esta situación", expresó.

Solidaridad comunitaria ante la crisis

La falta del vital líquido ha obligado a los habitantes a organizarse para apoyar a las familias más afectadas. De acuerdo con Leija, quienes cuentan con vehículos y acceso al agua han estado trasladándola de manera gratuita a distintos sectores de la población, principalmente a las colonias donde hay personas que no disponen de tinacos o sistemas de almacenamiento.

Destacó que la solidaridad de la comunidad ha permitido enfrentar la contingencia, aunque advirtió que la situación se vuelve cada vez más complicada debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

Demandas a las autoridades

Los inconformes señalaron que el suministro de agua es una obligación de las autoridades municipales y demandaron acciones inmediatas para restablecer el servicio. Asimismo, pidieron la intervención del Gobierno del Estado para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

A pesar de las críticas hacia la administración municipal, Leija reconoció la unidad mostrada por los habitantes de Ocampo durante la emergencia y llamó a dejar de lado diferencias políticas para trabajar en conjunto por el bienestar de la comunidad.

Pies de foto

40A Habitantes de Ocampo protestaron en la Presidencia Municipal para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable tras casi una semana sin suministro.

40B Vecinos denunciaron que la falla en la bomba de abastecimiento evidenció la falta de mantenimiento en la infraestructura hidráulica del municipio.

40C Ante la escasez, ciudadanos se organizaron para distribuir agua de manera gratuita a familias afectadas en distintos sectores de la cabecera municipal.