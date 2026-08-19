Regreso a clases: cortes de cabello gratuitos en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias ante el regreso a clases, la Secretaría de Mejora mantiene jornadas de corte de cabello gratuito en diferentes colonias de Frontera.

Orlando Hipólito Plaza, delegado municipal de Mejora en Frontera, informó que las brigadas se realizan cada semana en distintos sectores y durante la jornada efectuada en la colonia Elsa Hernández se realizaron alrededor de 35 cortes sin costo.

El programa se desarrolla en sinergia con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec), con el propósito de disminuir uno de los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases. "Estamos prácticamente cada semana en diferentes colonias de aquí de Frontera. Estamos en estas brigadas de corte de cabello", señaló.

Estimó que el ahorro puede ser de aproximadamente 120 pesos por persona y llegar a unos 300 pesos en el caso de familias con varios menores. Indicó que un corte de cabello normalmente tiene un costo de entre 70 y 100 pesos, por lo que el servicio gratuito representa un ahorro que las familias pueden destinar a útiles y otros artículos escolares.

El delegado adelantó que las brigadas continuarán en otros sectores, entre ellos La Borja, La Occidental y Jardines del Aeropuerto, donde las próximas jornadas estarán dirigidas principalmente a niños y jóvenes, debido a que el 31 de agosto comenzarán las clases.

También informó que se trabaja en la realización de brigadas integrales que incluyan otros servicios, entre ellos el Mercadito y atención para mascotas, además de acciones de infraestructura coordinadas entre el municipio y el estado.