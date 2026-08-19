Saltillo refuerza limpieza de arroyos ante temporada de lluvias

Saltillo, Coah. - Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se intensificaron las labores de limpieza en arroyos de la ciudad, con el objetivo de prevenir riesgos y contingencias ante la presencia de lluvias.

Estos trabajos buscan también brindar mayor seguridad a las familias que viven cerca de los escurrimientos naturales, así como evitar la presencia de fauna nociva derivada de la acumulación de desechos en los cauces.

A través de brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y como parte del programa Aquí Andamos, se realizaron labores de limpieza en el arroyo de la colonia Rubén Jaramillo. Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada, se trabajó en la limpieza del arroyo Loma Linda, en el tramo ubicado entre Mezquite y Arco Vial.

Las acciones se extendieron al arroyo Otilio González, a la altura de avenida Oriente, en la colonia Vista Hermosa, donde además se realizaron trabajos de pintura en el puente peatonal. La prioridad es atender los puntos críticos que pudieran representar un riesgo durante la temporada de lluvias, mediante el retiro de escombro, materiales y residuos que puedan provocar taponamientos, así como intensificar las labores de desazolve y limpieza.

El Gobierno Municipal mantiene estas labores como parte de las acciones preventivas en beneficio de las familias que viven cerca de los arroyos, a fin de mantener libres los cauces y favorecer el flujo natural del agua durante la temporada de lluvias. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para contribuir a mantener limpios estos espacios y evitar arrojar basura, escombro u otros residuos que puedan obstruir el paso del agua.

Saltillo cuenta con 34 cauces de arroyos y algunos, por sus dimensiones y ubicación, presentan puntos vulnerables en los que se intensifican los trabajos de limpieza y desazolve para mantener en mejores condiciones la red de escurrimientos naturales de la ciudad.