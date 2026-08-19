DIF Coahuila implementa programas para prevenir violencia juvenil

SALTILLO, COAH.- Casos de adolescentes que ejercen violencia contra sus propios padres y abuelos comenzaron a ser detectados en Coahuila, situación que el DIF estatal relaciona, en algunos casos, con ansiedad, dificultades para manejar la frustración y consumo de sustancias.

Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que esta problemática ha sido identificada recientemente mediante casos atendidos por la Policía Violeta, por lo que consideró necesario reforzar desde edades tempranas las herramientas socioemocionales de niñas, niños y adolescentes. "Nos tenemos que enseñar a que manejen sus frustraciones y que no se les puede conceder todo", señaló.

La funcionaria explicó que las responsabilidades laborales pueden llevar a algunos padres a concentrarse en cubrir las necesidades económicas de sus hijos, pero dejar en segundo plano aspectos relacionados con la crianza. Ante ello, consideró fundamental que desde pequeños los menores aprendan que alcanzar objetivos requiere esfuerzo, que deben valorar lo que reciben y que necesitan desarrollar capacidades para afrontar la frustración.

Como parte de las acciones preventivas, actualmente se cuenta con el programa "Ser Más", de la Secretaría de Educación, enfocado en fortalecer el entorno socioemocional. A esta estrategia se suma "Impulsores de Paz", cuyo propósito es mejorar la comunicación entre padres de familia, alumnos y maestros como una vía para prevenir situaciones de violencia.

Salinas también llamó la atención sobre el creciente uso de dispositivos electrónicos entre menores y la posible generación de una dependencia digital que, dijo, no siempre es detectada por los propios padres. "Cuando le quitas el aparato, cuando lo castigas, se crea esta ansiedad", explicó.

Por ello, señaló que resulta necesario trabajar con los menores en el autocontrol y en la capacidad para manejar la frustración, de manera que puedan regular sus emociones antes de reaccionar mediante conductas violentas. La presidenta honoraria del DIF Coahuila agregó que en algunos casos de agresiones contra padres y adultos mayores también se ha identificado consumo de sustancias.

Para atender esta problemática, el Estado mantiene el programa "Vive Libre Sin Drogas", en el que participan distintas dependencias, además de la Fiscalía y el Poder Judicial, con una estrategia de atención integral. Salinas aclaró que el propósito de estas acciones no es separar a los menores de sus familias, sino brindar herramientas que permitan recuperar y fortalecer las relaciones dentro del hogar. "No queremos retirar a los niños, no queremos dividir familias; al contrario, lo que pretendemos es darles las herramientas para que fortalezcan el entorno familiar, su núcleo familiar", afirmó.

El DIF Coahuila también trabaja con los 38 municipios, la Policía Estatal, corporaciones municipales y autoridades que tienen contacto directo con menores en conflicto con la ley o que enfrentan situaciones de conflicto familiar. La funcionaria explicó que el objetivo es que quienes intervienen inicialmente en estos casos conozcan y apliquen los protocolos correspondientes, siempre bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y con perspectiva de género.

Salinas insistió en que la prevención debe comenzar dentro de las familias, mediante límites claros, comunicación y herramientas que permitan a los menores afrontar la frustración y regular sus emociones, antes de que estas dificultades puedan convertirse en episodios de violencia.