Gradúan a 33 alumnos del Jardín Diana Laura

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, asistió como invitado especial a la ceremonia de graduación del Jardín de Niños "Diana Laura Riojas de Colosio", realizada en la Infoteca de Nueva Rosita, Coahuila.

Durante el evento, un total de 33 alumnos concluyeron su educación preescolar y recibieron la documentación que acredita el término de esta etapa académica, informó la directora del plantel, Juanita Flor Alba Valdez Pardo.

Reconocimiento a alumnos y padres

La ceremonia reunió a autoridades municipales, educativas, personal docente y familiares de los estudiantes, quienes acompañaron a los menores en este acto que marca el cierre de su formación inicial.

En su participación, el alcalde reconoció el esfuerzo de los alumnos, maestros y padres de familia por el trabajo realizado durante el ciclo escolar y los felicitó por este logro.

Un momento significativo para la comunidad

Los padres de familia acudieron para compartir con sus hijos este momento significativo, en un ambiente de convivencia y celebración por la culminación de sus estudios de preescolar.

La ceremonia transcurrió en un ambiente de alegría y emotividad, con la participación de la comunidad educativa del Jardín de Niños "Diana Laura Riojas de Colosio".