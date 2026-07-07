Alerta de protección civil por lluvias fuertes, posible granizo y vientos intensos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 7 de julio de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este martes persistirán las condiciones que favorecerán lluvias fuertes en diversas regiones de Coahuila, derivado de la interacción de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad atmosférica en niveles altos, la onda tropical número 16 y el ingreso de aire húmedo al noreste del país.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Sureste del estado.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de generar encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y ríos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

De igual forma, se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y atender las siguientes recomendaciones:

* Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por la acción del viento.

* Retirar de patios, balcones y azoteas muebles, macetas y otros artículos susceptibles de ser desplazados.

* No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

* Conducir con extrema precaución ante la baja visibilidad, el pavimento mojado y las ráfagas de viento.

* Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

* En caso de presentarse un torbellino, buscar refugio en la planta baja de una construcción, en una habitación interior, alejada de puertas y ventanas.

* Mantener a la mano documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares con suficiente carga ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

* Debido a las altas temperaturas que continúan registrándose en gran parte del estado, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio en el pronóstico.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.