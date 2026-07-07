Muere en gimnasio mientras se ejercitaba

Un hombre de 39 años falleció la mañana de este martes tras desvanecerse mientras realizaba ejercicio en el gimnasio Ultra Gym, ubicado en la plaza Villalta, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con las autoridades, Jesús Gerardo González Duarte se encontraba entrenando cuando perdió el conocimiento. Personas que estaban en el establecimiento intentaron auxiliarlo y, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de una empresa de atención médica del hospital ubicado a un costado de la plaza comercial. Tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La esposa del fallecido, Diana Margarita Rodríguez Gillen, quien se ejercitaba con él, informó a las autoridades que su esposo no padecía enfermedades conocidas. También indicó que tenía aproximadamente dos semanas de haber comenzado a consumir creatina.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, adscritos a la Delegación Norte, resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al gimnasio para iniciar las investigaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo. La dependencia informó que será mediante la necropsia de ley como se determinará la causa del fallecimiento.