Desaparece Soeli Vite Velázquez tras ser retirada de escuela en Castaños

Castaños, Coahuila. — Autoridades y familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Soeli Vite Velázquez, de 8 años de edad, luego de que fuera retirada de su escuela de manera irregular.

Según los primeros reportes, el padre de la menor, quien llevaba varios años sin verla, acudió este lunes a la escuela primaria Rafael Ramírez, turno vespertino, ubicada en la colonia Independencia, y se llevó a la niña sin el consentimiento de su madre ni de la abuela.

Familiares expresaron estar consternados y preocupados, ya que el hombre llegó acompañado de policías —quienes presuntamente fueron sobornados— y se la llevó. La abuela de Soeli confirmó que la madre, Milagros Vite, cuenta con la custodia legal de la menor.

Actualmente, la madre de la menor se encuentra en la Fiscalía, donde interpuso la denuncia correspondiente para que se active de manera inmediata la Alerta Amber, ante el riesgo que corre la niña.

Las autoridades piden a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizar a Soeli, y se recuerda que su paradero es de suma urgencia para garantizar su seguridad.