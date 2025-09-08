Mantenimiento y embellecimiento en áreas verdes de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" realizó diversas acciones de mantenimiento y rehabilitación de las diversas áreas verdes del Paseo de la Reforma, al oriente de la ciudad.

En coordinación, brigadas de las diversas Direcciones Municipales trabajaron en la rehabilitación de los siete pilares de concreto de la monumental escultura del Sarape de Saltillo, con la aplicación de pintura y eliminación de grafiti.

Asimismo, para embellecer este espacio público, personal municipal eliminó grafiti de la pared poniente, debajo del puente que une el bulevar Fundadores con Paseo de la Reforma, en el distribuidor vial El Sarape.

Además, cuadrillas de "Aquí Andamos" repararon y dieron mantenimiento al sistema de riego que da servicio al arbolado y plantas de ornato que se encuentran en estas áreas, con el objetivo de mantener sano el ecosistema de este emblemático espacio al oriente de Saltillo.

Sumado a estas acciones, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en el deshierbe de maleza, así como el retiro de la basura acumulada en las distintas zonas que saltillenses y visitantes disfrutan en el Paseo de la Reforma.

Es Saltillo una ciudad limpia y ordenada

Con el objetivo de ofrecer espacios públicos dignos y limpios, el Gobierno Municipal interviene de manera permanente en las diversas plazas públicas que Saltillo tiene para las familias en la localidad.

Como ejemplo, cuadrillas municipales deshierbaron y limpiaron de manera general la plaza pública del barrio de La Landín, al surponiente de la ciudad.

Ubicada al costado del Museo Capilla Landín, esta plaza pública, que se encuentra entre la calle Manuel de Mederos y el periférico Luis Echeverría Álvarez, recibió atención del programa "Aquí Andamos" con la finalidad de ayudar a estrechar los lazos entre la comunidad.

De manera paralela y para impulsar el amor al deporte y las actividades al aire libre, diversas brigadas acudieron a la colonia El Álamo para atender y eliminar el grafiti que persistía dentro y fuera de la cancha deportiva de este sector.

Vecinos de las calles 21 y del Camino Vecinal a General Cepeda disfrutan ahora de un espacio deportivo digno para realizar diversas actividades físicas.

Asimismo, brigadas del Ayuntamiento de Saltillo recorrieron el bulevar Francisco I. Madero, al sur de la ciudad, donde realizaron acciones de deshierbe y limpieza de su camellón central, en el tramo del Camino Vecinal a General Cepeda y el bulevar Antonio Narro.

El alcalde Javier Díaz González recuerda a la ciudadanía el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público en la localidad.