Alcalde de Saltillo destaca trabajo coordinado por seguridad y desarrollo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de ciudad, Javier Díaz González, encabezó los honores a la bandera en la Escuela Secundaria General número 2 "Benemérito de las Américas", en donde afirmó que Saltillo es una gran ciudad gracias al trabajo coordinado que se realiza entre sociedad y gobierno.

Díaz González apuntó que en este trabajo unido es clave el respaldo que brinda el gobernador Manolo Jiménez Salinas a la capital del Estado en temas como seguridad, desarrollo económico, desarrollo social, obra pública, entre otros.

"El éxito de Saltillo y de Coahuila es porque aquí nos coordinamos en todos los temas, con el tema de la seguridad como la prioridad de prioridades, porque sin seguridad no hay desarrollo", afirmó el Alcalde.

Javier Díaz exhortó a las y los estudiantes de Saltillo a dar su máximo esfuerzo en su preparación, para convertirse en ciudadanas y ciudadanos que aporten al desarrollo de su comunidad.

El Edil aprovechó para entregar a la secundaria general número 2 paquetes de material deportivo y administrativo, además de llevar las cuadrillas de limpieza y deshierbe en tareas de mantenimiento.

En su mensaje, la directora de la secundaria, Adriana Patricia Morín Herrera, agradeció el apoyo del alcalde Javier Díaz González, y reconoció su exitosa trayectoria, tanto en el ámbito político como en el deportivo.

"En este plantel conocemos su compromiso con la educación como el motor clave para el desarrollo de la comunidad, por eso Saltillo es un referente a nivel nacional en diversos rubros", afirmó Morín Herrera.

A los agradecimientos se sumaron los de la estudiante, María Fernanda Obregón Reséndez quien, a nombre del estudiantado, dijo que la visita del Alcalde a su escuela es un aliciente.

"Su presencia aquí con nosotros demuestra el interés que tiene en la educación y en nosotros; porque la educación es fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo", afirmó la alumna.

A la ceremonia también asistió la directora administrativa de Secundarias Generales, Pamela Galindo Silva, en representación del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; los regidores, Mitchell Emmanuel Márquez de Luna y Carlos Gerardo Kalionchiz Reyes; y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.