Paga más de 2 mil de agua

Agustín Antonio Zavala es un habitante de la colonia Occidental quien narró cómo es que desde hace tiempo le llega un alto consumo en el recibo del agua, un problema que ha reportado constantemente a la dependencia y nunca le han hecho caso, le tocó buscar de manera detallada la tubería de su domicilio y no hay fugas pero sí un alto consumo.

En la vivienda de la calle Porfirio Díaz de mencionado sector, solo viven él y su esposa, cuando reportó el problema ante Simas le dijeron que tenía una fuga lo que lo obligó a sacar su tubería del agua, la cual colocó a la visita y nunca encontró nada.

"El problema tiene años, corté todas las líneas de agua que estaban ocultas las dejé por fuera, sobre el piso, incluso la tubería que va por dentro de la casa también, no hay fugas y los consumos siguen altos", señaló.

Señaló que en SIMAS Frontera y en Monclova, los titulares le mencionaron que hay fugas que no hacen charco, por lo que comentó que no sabe a qué se refieren pero lo que sí es un hecho es que su vivienda no tiene fugas de agua.

"Desde que me pusieron el medidor nuevo, estoy con este problema, el consumo es muy alto y de repente me salen bajos me llegaron a salir hasta 2 mil 546 pesos, un consumo muy alto para dos personas que viven en la vivienda", comentó.

Comentó que no se hace fuera de la razón y que siempre ha cumplido con sus pagos pero es muy extraño que pese eso, dijo que en Simas no le han solucionado nada, ya fue a las oficinas de Frontera en donde incluso lo corrieron por exigir la atención y una solución al problema, también ha ido a Simas Monclova pero en ninguna de las dos oficinas le dan respuesta.

Dijo que seguirá insistiendo hasta que por fin le hagan caso pues no es el único caso de altos consumos, hay mucha gente afectada, sobre todo adultos de la tercera edad.