Pagarán 1.8 mdp en terminaciones

La cantidad de 1 millón 800 mil pesos erogará el municipio de frontera durante la última quincena de noviembre en pagos de primera y segunda parcialidad a un total de 146 trabajadores, quienes aceptaron el pago de terminación en tres parcialidades.

Ignacio Ortegón de la Cruz dijo que será este 31 de noviembre cuando el municipio entregue el pago de esta prestación final, de la cual los trabajadores estuvieron de acuerdo con que se realizará en tres pagos diferidos, esto con la intención de que la tesorería municipal tuviera los recurso económicos para dar cobertura de este pago a los trabajadores que fueron dados de baja en el mes anterior.

El Director de recursos humanos dijo que 26 trabajadores recibirían este día último de mes el segundo pago de su terminación, mientras que a un total de 120 se les entregará el primero de acuerdo a la modalidad que fue pactada gracias a la buena relación entre el Alcalde Florencio Siller y los trabajadores de todas las áreas de presidencia municipal.

Comentó que hasta el momento no se ha recibido ninguna inconformidad por parte de los trabajadores que fueron dados de baja de la administración, sin embargo aceptó que se les han aclarado algunas dudas que tiene en cuanto al sistema de pagos que concluirá el 31 de diciembre de este año.

"No hemos recibido ninguna denuncia ni inconformidad por parte de los ex, trabajadores debido a la cantidad del pago de terminación o a la modalidad que se está aplicando, hasta ahora todo marcha tranquilo y ex. Empleados que ya fueron dados de baja están a la espera de este pago de recursos".