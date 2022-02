Para evitar sobrepoblación; Esterilizan mascotas y perros callejeros

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El municipio de Cuatro Ciénegas en coordinación con Gobierno del Estado, SAGAS AC y Veterinaria Amaya llevaron a cabo la campaña de esterilización canina.

El propósito de esta campaña es esterilizar a los callejeritos o mascotas domésticas para dar en adopción, así mismo concientizar a la población para hacerse responsables de sus mascotas.

El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez presenció esta actividad y se mostró muy interesado en implementar estas campañas de forma más recurrente ya que en su profesión como Ingeniero Agrónomo Zootecnista logró identificar fácilmente el procedimiento, y la importancia de hacer operaciones de rutina en la que se extraen los órganos reproductores.

Los médicos por su parte le agradecieron el apoyo al alcalde Beto Villarreal e interés por el tema, ya que el hecho que los visitara y supervisara él mismo la actividad, fue un mensaje de compromiso.

Los beneficios de la esterilización son muchos mencionaron los veterinarios como ejemplo dijeron que la mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana porque ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por ciento de los perros y 90 por ciento de los gatos; previene crías no deseadas, el perro macho no querrá vagar fuera de casa, incluye no excavar debajo de la cerca, involucrarse en peleas con otros machos; es bueno para la comunidad ya que se evita la propagación de animales callejeros que presentan un problema real.

El alcalde aprovechó esta campaña para exhortar a la población a registrar a sus mascotas, para ser dueños responsables, acto que pueden hacer a través de la Licenciada Yoana Garza Herrera encargada de la Dirección de Desarrollo Sustentable en Cuatro Ciénegas.