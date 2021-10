Paran obra a TELMEX

FRONTERA.- Por no contar con los permisos correspondientes y dañar la propiedad municipal, personal de COPLADEM, Jurídico y Seguridad Públicas paró los trabajos de TELMEX, luego que se encontraran perforando el pavimento y destrozando las banquetas en obras recientemente instaladas por el municipio en la calle Libertad con 5 de Mayo.

La directora de COPLADEM, Margarita de Lourdes Rodríguez arribó hasta el lugar cuando los trabajadores se encontraban perforando y dañando parte del embanquetado, deteniendo cortantemente estos trabajos y exigiéndoles presentar los permisos; mismo que no existen pues la telefónica omitió estos procedimientos.

"No tienen permiso y están dañando obras que tienen apenas uso meses de que se inauguraron, y que se hicieron con gran esfuerzo, como para que vengan a romperlas así como así; primero se debe hace una evaluación y después vemos si damos permiso; en esta ocasión ya estamos evaluando a cuánto ascienden los daños", declaró la funcionaria.

Del mismo modo indicó que se revisarán otros puntos donde también estuvieron perforando el pavimento sobre esta misma calle y serán enviados a los representantes dela telefónica, a fin de que repongan estos daños.

"Nos dicen que le van a echar cemento, pero esas obras no son de mala calidad, deben hacerse con cuidado y haciendo buenos trabajos, tomando en cuenta que debe rellenarse para que el agua no se filtre y no ocasione problemas a futuro, de ahí la importancia de que deben tener sus permisos", afirmó.

Finalmente la obra quedó detenida completamente y por tiempo indefinido, pues ni la telefónica envió personal jurídico o encargados a ver los pormenores de esta situación y el municipio quedó en supervisión de que no se continúe con esta obra que causa daños a la propiedad municipal, y en obras recién terminadas.