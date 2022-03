Pedirán vigilancia en la pulga

FRONTERA., COAH.-Comerciantes de la pulga de la colonia Borja se reunirán con el Director de Seguridad Pública así como de Protección Civil para solicitarle la colocación de una patrulla en la calle principal del sector, esto debido a que cada domingo durante la instalación de la pulga se congregan una gran cantidad de jóvenes de entre 13 y 16 años que riñen a golpes y causan daños no solo en los puestos y la mercancía.

Los comerciantes comentaron que es injusto que durante tres domingos consecutivos, se hayan generado riñas en las calles donde se ubica la pulga, ya que estos grupos de jovencitos ponen en riesgo a las personas que acuden a realizar sus compras así como a los propietarios de los comercios.

La señora Juanita Hernández dijo que desconoce si se trata de un reto o algo similar, pues en las riñas que se han suscitado durante los tres últimos domingos de este mes, los jóvenes se incitan a seguir peleando, mientras piden ser gravados con sus teléfonos celulares para después subir los pleitos a la red.

Explicaron que si bien los comerciantes han solicitado la intervención de los elementos de seguridad pública quienes han llegado a poner orden al lugar, el ingreso de los policías preventivos se ve dificultado por la gran cantidad de personas que acuden a la pulga, es por ello que solicitarán la colocación de una patrulla permanente durante el tiempo que están instalados los negocios.

Comentaron que previamente ya habían ingresado un oficio ante las autoridades municipales para que pusieran especial atención en esta problemática, por lo que esperan que con la reunión del día de hoy se llegue a un acuerdo que beneficie a los vendedores de la colonia Borja.

"No sabemos quiénes son los jóvenes que llegan y se pelean en la pulga, pero sí queremos mayor seguridad toda vez que se pone en riesgo no solo nuestra integridad sino los artículos que vendemos, pues nos han robado productos y la patrulla no alcanza a llegar por que los accesos a la pulga están cerrados".