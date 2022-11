Piden justicia para Valentina

SALTILLO, COAH.- Aracely Arzola, madre de Valentina, menor de 11 años que se suicidó el pasado junio luego de haber sido víctima de violación en la primaria donde estudiaba por parte del Sub Director, Gerardo "N", encabezó una manifestación que se realizó en la Plaza de Armas en Saltillo.

Luego de la convocatoria que hizo una de las hermanas de Valentina a través de redes sociales, Julia, familiares de la niña y allegados acudieron a las calles Hidalgo y Juárez de la Zona Centro para cerrar las vialidades en manifestación por el reproche a las autoridades que no han compartido la carpeta de investigación sobre el caso de la estudiante.

De acuerdo a los abogados de la familia Arzola, la Fiscalía General del Estado en la Delegación Sureste no ha proporcionado la información para que se pueda hacer la denuncia en contra de Gerardo "N", quien se encuentra detenido en el Cereso Varonil de Saltillo al estar vinculado a otra agresión sexual en contra de la mejor amiga de Valentina, una niña de también 11 años.

Los litigantes afirman que los argumentos por parte de la Fiscalía es que la carpeta de investigación aún no está completa, pues se continúan haciendo las labores de investigación en la ropa de Valentina; sin embargo, señalan que la defensa del ex director de la Primaria Urbano Flores ya la tiene en su poder.

"No queremos que haya más impunidad en el caso de Valentina, fue un homicidio lo que le pasó y no un suicidio, no sabemos por qué tanta protección al sub director que agredió a la niña", expresaron los manifestantes.

La abogada Brenda Zavala expresó que temen por un segundo suicidio si las autoridades no permiten que el proceso judicial en contra de Gerardo avance, además de que la muerte de Valentina puede quedar impune al no dejarlos hacer la denuncia correspondiente: "Están protegiendo al sub director, la carpeta de investigación la pedimos desde agosto y todavía no la pueden entregar, solamente una vez pudimos verla de lejos y está toda desordenada".

De igual manera, el abogado de la familia afirmó que contenido del celular de Valentina fue borrado, entre ellos el contacto de su mamá, Aracely y otras conversaciones: "Eso es manipulación de las pruebas porque la información era dato de prueba para poder vincular al sub director a proceso y poder encarcelarlo por lo que le hizo a Valentina".

Debido a lo anterior, los manifestantes cerraron por varias horas el cruce de las calles Hidalgo y Juárez, mientras que la madre de la niña y sus abogados ingresaron al Palacio de Gobierno en donde hicieron la petición para poder tener acceso a la carpeta de investigación que tiene en su poder la Fiscalía de Homicidios, que dirige Beatriz Vázquez.

Como se recordará, Valentina, de 11 años de edad, se suicidó el pasado 9 de junio al colgarse de las escaleras de su casa, tras las investigaciones, el subdirector de la escuela primaria Urbano Flores fue vinculado a proceso, luego de que una autoridad judicial le imputara el delito de violación agravada.

Gerardo ´N´ fue señalado por otra estudiante del plantel como su agresor sexual y es por ello que permanece recluido en el Cereso Varonil; sin embargo, en el caso de Valentina todavía no puede hacerse la denuncia correspondiente.