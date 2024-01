Piden vecinos ayuda del Alcalde

FRONTERA COAH.- Vecinos de la colonia Rieles del Valle acudieron a la presidencia municipal para pedir al alcalde Roberto Piña que les ayude a resolver los problemas que se tienen con las viviendas construidas hace poco tiempo y con serios daños en la infraestructura, el alcalde los atendió y se comprometió a que gente de la UANL y CONAGUA para realizar estudios en el subsuelo y confirmar que existe agua debajo de las viviendas.

Fue en la sala de cabildo donde el alcalde recibió a un promedio de 30 vecinos que le dieron a conocer lo que ocurre con las viviendas que compraron hace apenas un año y medio o dos y ya tienen muchos daños estructurales, problemas en circuitos eléctricos así como techos en mal estado.

Luego de escucharlos, el alcalde señaló que tienen responsabilidad como administración municipal, dijo que han analizado la situación y explicó que el particular consiguió permiso en la administración pasada, mencionó es difícil y peligroso que se emita un dictamen si no hay los elementos necesarios pero así se hizo.

El alcalde señaló que Roberto del Bosque; director de Obras Públicas ya está contactando a la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, son los expertos del agua y es una facultad que se encarga de estudios en este tipo de subsuelo, es complicado porque los vecinos están en medio de toda la humedad.

"No estamos en contra de las inmobiliarias, esta ciudad tiene mucho crecimiento pero se necesitan casas dignas y con orden, casas acorde a lo que les estaban cobrando", señaló el alcalde.

Dijo que un camellón no es área verde como la gente de la constructora le dijo a los vecinos, señaló que con esta administración no van a llegar a un acuerdo si quieren hacer las cosas de otra manera pues más tranquilidad de vecinos es responsabilidad de la presidencia municipal que involucra en el tema a abogados, gente de Obras Públicas y Protección Civil.

Además el alcalde mencionó que también buscarán contacto con el delegado del Infonavit por la irregularidad en la construcción de estas viviendas que en el techo tiene nieve seca con yeso.

"Ustedes tal vez no me conocen y es normal que duden de un presidente municipal, ellos sí me conocen y saben que no me presto para ningún tipo de ejercicio, les puedo asegurar que no necesito nada que no sea que ustedes y toda la ciudadanía esté bien, ese es mi compromiso y mi labor", señaló el alcalde.