Preparativos en Cuatro Ciénegas para Semana Santa 2026: seguridad y calidad

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco del próximo periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la Reunión General para la Presentación del Plan de Trabajo Operativo Semana Santa 2026, donde se reafirmó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar una temporada segura, ordenada y con servicios de calidad tanto para visitantes como para la población local.

La reunión fue encabezada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, quien destacó que este destino, reconocido por su riqueza natural, histórica y cultural, se encuentra listo para recibir a turistas de todo el país y del extranjero, consolidándose como uno de los principales atractivos del norte de México.

"El turismo es uno de los motores más importantes para nuestro municipio. En Cuatro Ciénegas contamos con una riqueza natural única en el mundo, con sus pozas, áreas protegidas y paisajes que nos distinguen a nivel nacional e internacional. Por ello, estamos trabajando de manera anticipada y coordinada para ofrecer una experiencia segura, ordenada y de calidad para quienes nos visitan", expresó el edil.

El encuentro fue organizado por el Departamento de Turismo y reunió a autoridades municipales, servidores públicos y a la cadena de valor integrada por prestadores de servicios turísticos, quienes desempeñan un papel fundamental en la atención y experiencia de los visitantes, así como en el bienestar de la comunidad.

Durante la reunión se presentaron las estrategias y líneas de acción que se implementarán durante la temporada, enfocadas en fortalecer la atención al visitante, mejorar la prestación de servicios, reforzar la seguridad y la orientación turística, así como optimizar la organización en los principales puntos de afluencia.

El Presidente Municipal subrayó que, además de recibir turismo, es fundamental cuidar el equilibrio entre la actividad turística y la vida cotidiana de las familias cieneguenses, privilegiando siempre el orden, la limpieza y la conservación del entorno natural que caracteriza al municipio.

Asimismo, Leija Vega resaltó que sitios emblemáticos como las pozas naturales, el área de dunas de yeso y otros espacios representativos forman parte de una oferta turística que combina naturaleza, historia y tradiciones, lo que posiciona a Cuatro Ciénegas como un destino ideal para el descanso y la convivencia familiar.

"Queremos que quienes nos visiten se lleven una gran experiencia, pero también un mensaje claro: en Cuatro Ciénegas cuidamos nuestro entorno, valoramos nuestra historia y trabajamos todos los días para brindar un destino digno, seguro y bien organizado", puntualizó el edil.

Impacto en la comunidad

Finalmente, reiteró que se mantendrá una comunicación constante entre las distintas dependencias y sectores involucrados, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse durante este periodo de alta afluencia.